Promowanie zrównoważonego rozwoju w Vienna House w Dzień Dziecka

Każdego roku podczas międzynarodowego Dnia Dziecka hotele Vienna House zapraszają do różnych aktywności dzieci ze szkół, klubów, przedszkoli, dzieci pracowników i oczywiście gości. W tym roku wszelkie atrakcje przebiegną pod znakiem zrównoważonego rozwoju, aby zwrócić większą uwagę dzieci na ten temat.

Tworzenie kul z nasionami i sadzenie ich na terenie hotelu, badanie hotelu pod kątem ekologii, wspólne pieczenie, gotowanie i oczywiście jedzenie – tego dnia w dziecięcych oczach pojawił się błysk. W hotelowym mikrokosmosie poprzez zabawę, rozrywkę i naukę najmłodsi dowiedzieli się, jak prawidłowo obchodzić się z surowcami wtórnymi i środowiskiem. Wszystkiemu towarzyszyły atrakcje połączone z rozmaitymi zbiórkami na rzecz lokalnych organizacji charytatywnych.

Vienna House ceni regularną współpracę z lokalnymi instytucjami, ponieważ każdy hotel jest dla nich ważnym partnerem. Już dziś należy dbać o przyszłych pracowników i gości. Dzięki wydarzeniom z okazji międzynarodowego Dnia Dziecka w ubiegłych latach młodzież miała okazję zainteresować się praktykami szkolnymi i szkoleniami w hotelach.

W Vienna House liczy się niekończące się odkrywanie, europejska atmosfera i nowoczesna gościnność. Vienna House dopasowuje się do potrzeb gości i uosabia hotelarstwo w pełnym tego słowa znaczeniu. Zawsze naturalnie i w gotowości. Największa grupa hotelowa w Austrii posiada hotele i zarządza nimi, kładąc szczególny nacisk na hotele biznesowe i miejskie w Europie. Nowością w ofercie będą ośrodki w Azji Południowo-Wschodniej. Do grupy należą obiekty Vienna House, Vienna House Easy i Vienna House R.evo. Unikalne hotele miejskie Vienna House prowadzone są w ekskluzywnym standardzie i łączą w sobie ponadczasowy wystrój z elegancją. Koncepcja obiektów Vienna House Easy stawia na swobodny wystrój, niezobowiązującą atmosferę i naturalność. Vienna House R.evo to rewolucja hotelowa dla miejskiego stylu życia: Po raz pierwszy połączono funkcjonalność hotelu, elastyczność apartamentów i indywidualność prywatnego mieszkania.www.viennahouse.com

