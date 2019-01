Już 18 stycznia odbędzie się impreza rekrutacyjna hotelu Vienna House w Warszawie

Austriacka sieć hoteli Vienna House w lutym otwiera lifestyle’owo-biznesowy hotel w Warszawie i szuka pracowników. Recepcjonista, kelner, kucharz i pokojowa to stanowiska, na które trwa nabór. 18 stycznia o godz. 18:00 odbędzie się nietypowe spotkanie rekrutacyjne, podczas którego będzie można odbyć rozmowę kwalifikacyjną, a jednocześnie dobrze się bawić.

Vienna House Mokotow Warsaw rekrutuje pod hasłem „Podziel się swoją pasją!”. Ideą jest pokazanie atmosfery, jaka będzie panowała w hotelu, który dopiero powstaje. Będzie to okazja dla kandydatów, aby poznać liderów hotelu, poznać ich pasje i sposób bycia. W pracy spędza się połowę swojego życia, więc klimat miejsca i współpracownicy są kluczowi do podjęcia dezycji o zatrudnieniu.

„W Vienna House Mokotow Warsaw znajdą dla siebie miejsce kreatywni i niekonwencjonalni profesjonaliści, którzy chętnie odczarują tradycyjny wizerunek hotelarstwa.” – tak podsumowuje swoje oczekiwania wobec kandydatów Dyrektor Generalna, Marta Karteczka. Urszula Cierzniewska odpowiedzialna za HR dodaje: „Dzisiaj praca to coś więcej niż wypełnianie obowiązków. To pasja, to ludzie, to atmosfera. Praca w hotelarstwie jest pełna wyzwań. To sztuka gościnności i sztuka bycia z innymi. To TY tworzysz atmosferę miejsca i stajesz się członkiem rodziny, która pozwala gościom poczuć się jak w domu. Dlatego organizujemy to spotkanie. Chcemy wspólnie tworzyć ten hotel.”

Spotkanie odbędzie się 18 stycznia, piątek, o godz. 18:00 w Instytucie Sztuki Kulinarnej na ul. Postępu 5 (Skład Bananów) – naprzeciwko powstającego hotelu. W programie przewidziano przede wszystkim szybkie rozmowy kwalifikacyjne na stanowiska: kelner, kucharz, recepcjonista i pokojowa, oraz praktyczne zadania dla kandydatów na kucharzy. Odbędzie się również pokaz kulinarny szefa kuchni, spotkanie z inspirującym influencerem i integracja przy dobrej muzyce i dobrym jedzeniu. Będzie też konkurs i ... wystawa J

Aby wziąć udział w imprezie wystarczy zaznaczyć „wezmę udział” w wydarzeniu na Facebooku albo wysłać wiadomość do: jobs.mokotow-warsaw@viennahouse.com, z dopiskiem, na jakie stanowisko się chce kandydować.

Można też aplikować w sposób tradycyjny: https://www.viennahouse.com/pl/kariera/job-offers.html