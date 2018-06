Vienna House Easy Airport Frankfurt zawita w Raunheim

Wraz z podpisaniem umowy dzierżawy nowego projektu w Raunheim, niedaleko lotniska we Frankfurcie, Vienna House wzmacnia swoją pozycję na niemieckim rynku. Hotel będzie miał w sumie 200 pokojów w trzech kategoriach, w tym 20 apartamentów.

„Lokalizacja w Raunheim jest idealna dla linii Vienna House Easy. Oferuje doskonałe połączenie mobilności i nowoczesnego hotelarstwa”, mówi Rupert Simoner, Prezes Zarządu Vienna House. Dodaje: „Mając po swojej stronie Argo Capital, zyskaliśmy odpowiedniego partnera, który wspiera naszą koncepcję. Dzięki tej współpracy dalszy rozwój zapowiada się wspaniale.” Hotel w Raunheim będzie dziewiętnastym hotelem Vienna House Easy w Europie.

„Vienna House oferuje atrakcyjną koncepcję dla naszej inwestycji w regionie Frankfurt/Ren-Men”, mówi Harald Müller, wspólnik w spółce Argo Capital Partners S.a.r.l., dodając jednocześnie: „Bardzo się cieszymy na tę pomyślną, bliską współpracę”. Umowa dzierżawy została zawarta przy udziale kancelarii prawniczych Bögner Hensel & Partner oraz Hermann & Kollegen.

Nowoczesne i komfortowe pokoje

Po długim locie jeszcze kolejka w recepcji? Nie w Vienna House Easy: Dzięki możliwości zameldowania i wymeldowania przez Internet czekanie w kolejce przechodzi do lamusa. Drzwi do pokoju także można otworzyć za pomocą smartfonu dzięki inteligentnym technologiom i usługom typowym dla Vienna House. Pokoje stanowią połączenie funkcjonalności, nowoczesności, komfortu i atrakcyjnego wzornictwa. Materace ze sprężynami kieszonkowymi i samoobsługowa stacja z poduszkami to obietnica słodkich snów – w dzień albo w nocy. Miejskie apartamenty, wyposażone w aneks kuchenny, jadalnię, telewizor typu smart TV i oddzielną strefę sypialnianą, to idealna opcja dla gości zatrzymujących się na dłużej.

Odkrywanie nowych smaków i możliwości

Tu nie istnieją strefy czasowe – sklepik i bar są otwarte przez całą dobę. W restauracji Gasthouse na gości czeka połączenie tradycyjnych heskich potraw z domową kuchnią austriacką w nowoczesnym wydaniu. Na śniadanie jak w piekarni składa się pyszna wiedeńska kawa ze spienionym mlekiem oraz najlepsze specjały z regionu.

Do dyspozycji jest dziesięć sal konferencyjnych, które można kreatywnie zaaranżować i wykorzystywać do różnych celów: typowych konferencji, prezentacji produktów, szkoleń lub niekonwencjonalnych imprez z motywem przewodnim. Nieograniczoną mobilność i możliwość odkrywania ciekawych miejsc zapewniają nie tylko samoloty, lecz także opcje wspólnego korzystania z samochodów, stacje do ładowania samochodów elektrycznych, przewozy na lotnisko oraz bezpłatne rowery.

Hotel Vienna House Easy Airport Frankfurt jest drugim projektem Vienna House w tym regionie. Już na rok 2019 planowane jest otwarcie hotelu Vienna House w malowniczej miejscowości Kronberg w Taunus. W Polsce funkcjonują dwa hotele linii Easy: Easy Katowice oraz Cracow.

O Vienna House

W Vienna House liczy się odkrywanie, zdobywanie nowych doświadczeń oraz znajdowanie piękna w prostocie życia. Największa grupa hotelarska Austrii posiada i prowadzi hotele mające własny charakter, ale kierujące się tymi samymi wartościami i jednym wspólnym celem: zachwycaniem gości. Hotele linii Vienna House charakteryzuje ekskluzywny design. Są wśród nich indywidualne hotele miejskie i ośrodki wypoczynkowe, które wyróżniają się ponadczasowym wystrojem i klasą. Vienna House Easy to grupa stylowych hoteli o swobodnej, nieformalnej atmosferze i prostym, świeżym wystroju. Hotele R.evo podkreślają nowy styl życia i czasowość pracy. Firma zatrudnia obecnie 2400 pracowników w dziewięciu krajach. Vienna House jest zarejestrowaną marką spółki Vienna International Hotelmanagement AG. www.viennahouse.com