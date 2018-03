Nowe pokoje w Vienna House Easy Cracow

Od połowy marca rusza remont w Vienna House Easy Cracow. 220 pokoi zyska całkowicie nowy wygląd. Odświeżone zostaną również korytarze i windy. Prace remontowe będą odbywały się etapowo. Ich zakończenie planowane jest na koniec sierpnia.

Vienna House Easy Cracow (kiedyś Chopin Cracow) to jeden z hoteli linii Vienna House Easy, która skierowana jest do gości ceniących proste piękno życia i lokalną gościnność. To miejski, elegancki produkt zgodny z filozofią „cool bed & breakfast”. Krakowski hotel po renowacji jeszcze w większym stopniu będzie się wpisywał w te wartości marki.

Pokoje Easy i Easy Plus

Wszystkie pokoje w Vienna House Easy Cracow uzyskają prosty design będący kombinacją nowoczesności i regionalnych elementów dekoracyjnych. Goście mają poczuć się jak w domu. Najważniejszym założeniem jest uzyskanie harmonii między stanowiskiem pracy a przytulnym miejscem relaksu. W wystroju wnętrz postawiono na spokojną biel i szarość zestawioną z wyrazistymi dodatkami kolorystycznymi, które będą inne na każdym piętrze hotelu. Dzięki nim oraz ciepłemu, punktowemu oświetleniu pokoje uzyskają przytulny charakter. Wygodne łóżka z wysokiej jakości materacami zapewnią duży komfort wypoczynku, a cyfrowa prasa, telewizor LCD i butelka wody zapewnią relaks w po ciężkim dniu pracy czy zwiedzania. Z kolei duże biurko i szybkie WiFi ułatwią wykonywanie służbowych obowiązków. W pokojach Easy Plus goście będą mogli skorzystać z zestawu do parzenia kawy i herbaty. Otrzymają również drink powitalny oraz możliwość wcześniejszego zameldowania i późniejszego wymeldowania.

Renowacja na osi czasu

Pokoje będą odświeżane etapowo, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w życie codzienne hotelu. 12 marca rusza pierwszy etap, który potrwa do początku maja. Obejmuje on 3 piętro z 64 pokojami. Do końca lipca ukończone zostaną piętra 1 i 2, a do końca sierpnia – piętro 4. Utworzone zostaną 4 pokoje rodzinne. Za remont odpowiedzialna jest firma RIEDL. Wartość inwestycji to w przybliżeniu 1 820 000 EUR. Prace nadzorowane są przez dyrektor hotelu Ewę Nowakowską oraz Project Team Vienna House, który w ciągu ostatnich 2 latach z sukcesem zrealizował kilkanaście nowych projektów, polegających na podniesieniu standardu hoteli należących do grupy Vienna House.

Więcej informacji na stronie: www.viennahouse.com