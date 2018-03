Vienna House wprowadza na rynek nową linię hoteli „Vienna House R.evo”

Klasyczne kategorie hoteli nie mają tu zastosowania. Nowa linia hoteli Vienna House to coś pomiędzy rewolucją a ewolucją w hotelarstwie, inspirowaną tym, jak ludzie chcą dziś mieszkać i pracować. „Vienna House R.evo jest jak współcześni ludzie: mobilny, naturalny, ciekawy i otwarty”, mówi Rupert Simoner, Prezes Zarządu Vienna House. „Technologia bardzo nas zmieniła i nadszedł czas, by zaoferować odpowiednią przestrzeń dla nowych modeli życia.”

W Vienna House R.evo goście mogą skorzystać z jednego noclegu, mieszkać przez kilka miesięcy albo wynająć miejsce do pracy tylko na pół dnia roboczego. Do wyboru są pokoje hotelowe, całkowicie wyposażone apartamenty, pokoje rodzinne, w których może mieszkać więcej osób nie rezygnując ze swojej prywatności oraz stanowiska pracy do wynajęcia. Design jest prosty i funkcjonalny, komfortowy i bardzo przytulny.

Nowa rzeczywistość

Jest tu wszystko, dzięki czemu pobyt w hotelu jest przyjemny. Lobby, recepcja, pralnia, obsługa hotelowa, restauracje. Jedyne, na co nie ma miejsca w Vienna House R.evo, to przestarzałe koncepcje przestrzeni i gastronomii. Jest za to jeszcze więcej przydatnych usług. Hotelowy zespół nadzoruje dostawy i zaopatrzenie lodówki w pokoju, współpracuje z lokalnymi projektantami i sklepami, oferuje rowery i samochody elektryczne oraz stacje do ich ładowania.

Miejsca do pracy również idą z duchem czasu. Są świetnie wyposażone technicznie, umożliwiają elastyczną aranżację i są dostępne dla gości hotelowych oraz odwiedzających. Praca, szybki streaming, chat i granie w tym samym czasie – wszystko jest możliwe. Goście mogą komunikować się cyfrowo lub analogowo. Mogą po prostu porozmawiać z obsługą albo skorzystać z czatu czy aplikacji, żeby zorganizować trening na siłowni, zarezerwować suszarkę w pralni lub ulubiony stolik w restauracji.

Dla smakoszy hotele Vienna House R.evo mają wszystko, poza szablonowymi rozwiązaniami. Propozycje dań będą się zmieniać w zależności od aktualnego trendu i miejsca. W menu mogą się pojawić na przykład pierożki wegetariańskie lub mięsne albo potrawy kuchni azjatyckiej do wspólnego degustowania i próbowania nowości. Śniadanie jest serwowane jak w piekarni albo w przytulnej jadalni. Bar to lobby, gdzie goście się spotkają, mogą zamówić drinka albo po prostu zakupić w sklepiku to, na co mają ochotę. A potem zrelaksować się na hamaku w ogródku. To właśnie te wspólne przestrzenie w hotelu decydują o atmosferze i przyjemności mieszkania w Vienna House R.evo. To tutaj lokalna społeczność spotyka się z gośćmi z całego świata.

Więcej informacji na stronie: http://revo.viennahouse.com