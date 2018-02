Katarzyna Strojna-Szwaj odpowiedzialna za komunikację i marketing w Vienna House

Katarzyna Strojna-Szwaj związana jest z austriacką siecią hoteli od 2011 r. Od samego początku odpowiada za prowadzenie działań komunikacyjnych i marketingowych, najpierw jako communication and marketing manager, zaś od połowy 2013 r. jako regional communication and marketing manager.

W 2016 r. z sukcesem przeprowadziła rebranding sieci w Polsce. W tym roku do najważniejszych jej projektów będzie należało otwarcie 4-gwiazdkowego obiektu w Warszawie – Vienna House Mokotow Warsaw oraz wprowadzenie na rynek nowej odsłony restauracji zlokalizowanej w Vienna House Andels Cracow.

Katarzyna Strojna-Szwaj swoją karierę zawodową zaczynała jako asystentka dyrektor PR w Mercedes-Benz Polska. Następnie awansowała na stanowisko specjalisty PR ds. samochodów dostawczych i ciężarowych. W 2010 r. przeszła do trzeciego sektora. W Fundacji Marka Kamińskiego odpowiadała za prowadzenie działań komunikacyjnych oraz otwarcie biura

w Warszawie. Jest absolwentką Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytu Warszawskiego na specjalizacji marketing polityczny. Ukończyła również studia podyplomowe na SWPS na kierunku psychologia społeczna.

Jest wegetarianką, pozytywnie zakręconą na punkcie zdrowego odżywiania.

O Vienna House:

Największa austriacka grupa hotelarska zarządza hotelami mając na względzie jeden cel: inspirowanie gości. W Polsce posiada 5 obiektów: Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje, Vienna House Andels Lodz, Vienna House Andels Cracow, Vienna House Easy Cracow, Vienna House Easy Angelo Katowice. Ideą Vienna House są nowe doświadczenia, odkrywanie

i dostrzeganie prawdziwego piękna w prostocie. Hotele działające pod marką „Vienna House” odznaczają się ekskluzywnym wystrojem i obejmują indywidualne hotele miejskie oraz ośrodki, znane z ponadczasowego designu i naturalnego szyku. „Vienna House Easy” jest grupą hoteli designerskich w stylu „smart-casual” urządzonych w nowoczesnym, świeżym i swobodnym stylu.

Obecnie firma zatrudnia 2400 pracowników w 9 krajach. Vienna House jest zarejestrowanym znakiem handlowym spółki Vienna International Hotelmanagement AG. www.viennahouse.com