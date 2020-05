Vienna House Andel’s Lodz najlepszym unikatowym obiektem eventowym

Nagrody MP Power Venue przyznawane są obiektom z największym eventowym potencjałem – miejscom eventowym, hotelom eventowo-konferencyjnym, obiektom wielofunkcyjnym oraz unikatowym. To właśnie w tej ostatniej kategorii Vienna House Andel’s Lodz zdeklasował wszystkich nominowanych, otrzymując w audycie konkursowym jeden z najwyższych rezultatów w historii konkursu. „Jest to bez wątpienia unikalne, obiekt sam w sobie jest unikalny i jego rezultat jest unikalny” – podkreślił w czasie ogłoszenia wyników Wojciech Liszka, CEO of Z-Factor.

„To dla nas wyjątkowe i szczególne wyróżnienie. Tytuł MP Power Venue w kategorii Obiekt Unikatowy udowadnia, że ciągle od 11 lat nasi partnerzy doceniają unikatowość Vienna House Andel’s Lodz – nie tylko budynku, ale również zespołu. Za co szczególnie dziękuje koleżankom i kolegom z branży eventowej.”– podkreśla Anna Olszyńska, dyrektor generalna Vienna House Andel’s Lodz. – „Nieustannie uczymy się i doskonalimy naszą ofertę konferencyjną. Aktualnie wdrożyliśmy nowoczesne rozwiązania dla branży związane z nową rzeczywistością eventową. Jestem przekonana, że partnerska współpraca tylko nas umocni.” Dodała również: „Korzystając z okazji dziękuję całemu zespołowi, który w ciągu tych dwóch ostatnich miesięcy pokazał niesamowity power, zaraża pozytywną energią i nie może się doczekać przyjęcia Państwa ponownie.”

Vienna House Andel’s Lodz to hotel biznesowo-konferencyjny, zlokalizowany w zrewitalizowanym budynku XIX-wiecznej przędzalni. Historia łączy się tu z najnowszymi technologiami. Doskonała lokalizacja w centrum Łodzi, przy kompleksie kulturalno-handlowym Manufaktura, rozbudowane zaplecze konferencyjne i doświadczenie w organizacji każdego rodzaju wydarzeń sprawia, że hotel jest liderem w swojej kategorii. Centrum konferencyjne o powierzchni 2500 m2 to 16 sal konferencyjnych z salą balową o powierzchni 1300 m2, własną kuchnią bankietową i rozległym foyer.

MP Power Awards® to konkurs organizowany przez portal meetingplanner.pl już od ośmiu lat. W tym roku gala rozdania nagród MP Power Night odbyła się online i zagościła na pięciu scenach: w Studiu CMA w ICE Kraków, Studiu Brill AV Media i Studiu Bank w Warszawie.