Pierwszy Vienna House R.evo zostanie otwarty w Katowicach w 2021 roku

Vienna House R.evo stanowi połączenie „rewolucji” i „ewolucji” w hotelarstwie. Obiekty tej marki są równie ekscytujące jak hotel, elastyczne jak apartament oraz osobiste jak dom. Vienna House R.evo wychodzi naprzeciw trendom społecznym, zapewniając gościom więcej możliwości w zakresie długości pobytu i rodzaju zakwaterowania. Oferuje także inteligentnie zaaranżowaną przestrzeń pokoi, tętniące życiem hotelowe lobby oraz nowoczesną restaurację i bar. Usługi i procedury, zarówno hotelu jako produktu, jak i miejsca osobistego doświadczenia, są przedefiniowane w wymiarze cyfrowym i analogowym.

R.evo to więcej niż hotel. To mały świat dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego gościa. Tu można wszystko, ale nic nie trzeba – to gość podejmuje wszelkie decyzje. Oferta jest elastyczna bez względu na to, czy gość wynajmuje pokój na jedną noc, czy apartament na sześć tygodni. Pokoje Family & Friends z podstawowymi udogodnieniami są dostępne dla grup do czterech osób, ale mogą z nich korzystać też indywidualni goście. R.evo łączy wszystko pod jednym dachem. Mobilny dostęp do różnorodnych usług, tych tradycyjnych i samoobsługowych, ułatwia spełnianie codziennych potrzeb. Standardowe role pracowników zostały zweryfikowane i określone na nowo. Vienna House R.evo Katowice stanie się pionierem tej koncepcji już w marcu 2021 roku.

– „Wraz z Pinewood Investment Management rozpoczniemy na polskim rynku zupełnie nowy etap. Vienna House R.evo doskonale odzwierciedla ducha czasów, wychodząc naprzeciw obecnym i przyszłym wyzwaniom miast i metropolii. Cieszę się, że nasza wizja nabiera teraz kształtu właśnie w Katowicach.” – mówi Rupert Simoner, CEO Vienna House.

- „Jesteśmy bardzo dumni mogąc być częścią zespołu, który tu w Polsce wprowadza na świat koncept R.evo. Po miesiącach pracy i poznawania tego pomysłu, jestem przekonany, że zrewolucjonizuje rynek. Wraz z Vienna House przekształcimy sposób, w jaki hotel może wyglądać, by sprostać wymaganiom i stylowi życia nowych pokoleń, zapewniając im miejsce, gdzie będą mogli mieszkać, pracować i spotykać się, a jednocześnie wciąż czuć się jak w domu.” – mówi Rafał Mirowski, CEO Pinewood Investment Management.

Sercem Vienna House R.evo Katowice jest lobby z recepcją, barem i strefą wypoczynku. W skrócie: centralny punkt dla gości. W komfortowej przestrzeni z miejscami do siedzenia można zjeść śniadanie lub spotkać się z przyjaciółmi, a także zorganizować tymczasowe miejsce pracy. Z kolei strefa Work & Play oferuje sporo przestrzeni dla decydentów, którą mogą wynająć na wyłączność na spotkania czy telekonferencje.

Położony w dzielnicy Śródmieście Vienna House R.evo Katowice oferuje ponad 203 pokoje, w tym 145 pokoi dwuosobowych (z łóżkiem małżeńskim), 5 jednoosobowych, 50 apartamentów oraz 3 pokoje Family & Friends.

Nowoczesne pokoje

Pokoje dwuosobowe łączą w sobie inteligentny design oraz najwyższy komfort. Do wyboru są dwa warianty wystroju, ze stylową łazienką i wyrafinowanym oświetleniem tworzącym przytulną atmosferę.

Wyjątkowe apartamenty

Goście biznesowi oraz osoby często podróżujące z pewnością docenią przestronne apartamenty. Bo czego więcej potrzeba, by dobrze wypocząć, niż wygodnego łóżka w odrębnej przestrzeni, przytulnego miejsca do pracy, aby przesłać ostatniego maila, dużej łazienki z prysznicem oraz przestrzeni na rzeczy osobiste. Dzięki inteligentnej telewizji goście mogą się cieszyć ulubionymi serialami, a w wygodnym, dobrze wyposażonym aneksie kuchennym można przygotować przekąskę.

Nieco inny bufet

Restauracja Canteen w Vienna House R.evo oferuje nowe podejście do jedzenia w spokojnej, elastycznej przestrzeni. Goście sami komponują śniadania w stylu bento, korzystając z szerokiej oferty zróżnicowanych składników. W porze lunchu oraz późnym popołudniem w otwartej kuchni przygotowywane są inspirowane kulturą food trucków potrawy, które codziennie się zmieniają. W imponującym piecu do pizzy wypiekana jest lekka, chrupiąca pizza. Ofertę kulinarną uzupełniają burgery i sałatki. Wszystkie dania można zjeść na miejscu lub zamówić na wynos – osobiście lub przez aplikację. To goście decydują, gdzie i jak chcą zjeść. Napoje i koktajle serwowane są przez personel barowy, a za rozmaite specjały kawowe z idealną cremą odpowiadają bariści.

Nowy styl pracy i życia

Tradycyjne biuro to przeżytek. Współczesne miejsce pracy jest dedykowane nowej generacji start-upowców, pracownikom kreatywnym, konsultantom, programistom oraz menedżerom, którym do pracy wystarczy laptop i szybkie połączenie internetowe. Vienna House R.evo oferuje przestrzeń w tym stylu. Tutaj każdy znajdzie miejsce, jakiego potrzebuje: w pomieszczeniu biurowym dla czterech osób, w coworkingowej strefie Work & Play z biurkami, wspólnymi stołami i miejscami do siedzenia. Goście mogą również odpocząć w kąciku relaksu czy z grami. W kafejce z przekąskami dostępnej dla gości i klientów z zewnątrz, można przegryźć coś na polepszenie nastroju, zaspokoić mały głód i pragnienie.

Kolejną atrakcją jest znajdujące się w podziemiach kino z 30 wygodnymi fotelami. Można w nim zorganizować prezentację lub wieczór filmowy ze znajomymi.

Uprość swoje życie

Vienna House R.evo wykorzystuje usługi cyfrowe tam, gdzie mogą one ułatwić gościom życie. Do wielu z nich można uzyskać dostęp za pomocą mobilnego concierge’a oraz hotelowego komunikatora. Przez aplikację goście mogą między innymi zamówić i skomponować swój posiłek w restauracji - prosto i wygodnie.

Codzienne życie w hotelu staje się prostsze również dzięki dodatkowym ułatwieniom, takim jak skrytki na zakupy dla gości, samoobsługowa pralnia, paczkomaty czy sklep z podstawowymi artykułami, pamiątkami, produktami lokalnych projektantów czy winem.

Podkręć swoje życie

W przestronnej strefie fitness można skorzystać z osobistych sesji treningowych, głównie składających się z ćwiczeń wykorzystujących ciężar własnego ciała. Gość może się również wybrać na jogging, korzystając z miejskich ścieżek dostępnych w mobilnym concierge’u.

Vienna House R.evo Katowice położony jest w dogodnej lokalizacji w centrum miasta, skąd można łatwo dotrzeć do głównego dworca kolejowego, najważniejszych miejskich atrakcji oraz obiektów sportowo-widowiskowych. Lotniska w Katowicach i Krakowie oddalone są o niecałą godzinę jazdy samochodem czy środkami transportu publicznego. Vienna House R.evo oferuje również parking wyposażony w kilka stacji ładowania samochodów z napędem elektrycznym.

Umowa najmu między Vienna House, inwestorem i deweloperem Pinewood Investment Management została podpisana w grudniu 2019 roku. Remont dawnego budynku biurowego już się rozpoczął. Zakończenie prac i otwarcie obiektu planowane jest na marzec 2021 roku. Za wystrój wnętrz R.evo odpowiada pracownia BWM Architekten, natomiast rysunki wykonawcze przejmie znane polskie biuro architektoniczne, które zapewni zgodność z polskimi przepisami.

Koncepcja Vienna House R.evo Katowice będzie niepowtarzalna. W Monachium trwa obecnie budowa drugiego Vienna House R.evo. Jego otwarcie planowane jest na rok 2022.

Pierwsza wizualizacja Vienna House R.evo Katowice. ©Vienna House

O Vienna House:

W Vienna House liczy się niekończące się odkrywanie, europejska atmosfera i nowoczesna gościnność. Vienna House dopasowuje się do potrzeb gości i uosabia hotelarstwo w całym tego słowa znaczeniu. Zawsze naturalnie i w gotowości. Największa grupa hotelowa w Austrii posiada hotele i zarządza nimi, kładąc szczególny nacisk na hotele biznesowe i miejskie w Europie. Nowością w ofercie będą ośrodki w Azji Południowo-Wschodniej. Do grupy należą obiekty Vienna House, Vienna House Easy, Vienna Townhouse i Vienna House R.evo. Unikalne hotele miejskie Vienna House prowadzone są w ekskluzywnym standardzie i łączą w sobie ponadczasowy wystrój z elegancją. Koncepcja obiektów Vienna House Easy stawia na swobodny wystrój, niezobowiązującą atmosferę i naturalność. Vienna Townhouse to butikowy hotel dla indywidualistów. Oferuje nocleg ze śniadaniem w eleganckim stylu artystycznej bohemy. Vienna House R.evo to rewolucja hotelowa dla miejskiego stylu życia: po raz pierwszy połączono funkcjonalność hotelu, elastyczność apartamentów i indywidualność prywatnego mieszkania.



